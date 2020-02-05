İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9858
  • EURO
    6,5881
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    122321
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uçakta 'koronavirüs' şakası gözaltı ile sonuçlandı
Güncel

Uçakta 'koronavirüs' şakası gözaltı ile sonuçlandı

Kanada'dan Jamaika'ya giden uçakta bulunan bir yolcu, uçuş sırasında ayağa kalkarak 'koronavirüs kaptığını' söyledi. Bunun üzerine uçak Kanada'ya geri döndü. ‘Şaka yaptığını' söyleyen adam gözaltına alındı.

DHA05.02.2020  17:15 - Güncelleme: 05.02.2020  17:15

Kanada’nın Toronto kentinden havalanan ve 243 yolcusuyla Jamaika’ya giden uçakta bulunan ve amatör müzisyen olduğu belirtilen 28 yaşındaki James Potok isimli adam, uçuş sırasında ayağa kalkarak kendisinde koronavirüs olduğunu söyledi. Potok "Dikkatinizi bir süre bana verebilir misiniz. Koronavirüsün merkezi Hubey bölgesinden yeni geldim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Teşekkür ederim” dedi.

Bu açıklamanın üzerine pilot, ABD’nin Florida eyaleti üzerinde bulunan uçakla geri dönerek Toronto’da Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra ‘şaka yaptığını’ söyleyen James Potok, kabin görevlileri tarafından uçaktan çıkartıldı. Potok, güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Havalimanı sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen James Potok’ta koronavirüs saptanmadı.

Daha sonra açıklama yapan James Potok, ayağa kalkarak video kamerasını çıkardığını ve kayda aldığı görüntüyü sosyal medyada yayınlamak niyetinde olduğunu söyledi. Potok videonun kısa sürede popüler olacağına inandığını ama 15 dakika boyunca kimsenin gülmediğini görünce şok olduğunu ekledi. Potok sözlerine çok üzgün olduğunu ve cahillik ettiğini de ekledi.

Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.