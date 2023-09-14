İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9539
  • EURO
    28,984
  • ALTIN
    1653.46
  • BIST100
    7810.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Uçakta nefes kesen anlar!

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği uçak etrafından önlem alan ekipler, daha sonrada uçağın içine girerek rehineleri kurtardı.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Uçakta nefes kesen anlar!
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'nda "Uçaktan Rehine Kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler çerçevesinde nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler ilk önce uçak etrafında önlem aldı. Daha sonrada uçağı içine giren özel harekat polisleri rehineleri kurtarıp şahısları yakaladı.

Tatbikata katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş," Uçak kaçırma operasyonunda uçağa müdahale edilmesinde, rehine kurtarma operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.