'Uçan torbacı' ayağı kırık yakalandı

IHA 31.01.2020 11:00 - Güncelleme: 31.01.2020 11:00

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’yı takibe aldı. Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın damına çıkan şüpheli, yakalanacağını anlayınca karşı tarafta bulunan 4 katlı bir binanın damına atladı. Atlamanın etkisiyle ayağını kıran şüpheli, polislerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 3 parça eroin ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye götürülen şüpheli, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.