UCLG-MEWA: Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması bir meşruiyet sorunu yaratmaz

AA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:38

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi üyelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Tebriz Belediye Başkanı Iraj Shahin Baher imzası ile yapılan yazılı açıklamada, Ayasofya'nın Müslümanlar için anlam ve önemine yer verildi.

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi üyeleri olarak, UCLG-MEWA bünyesinde faaliyet gösteren komitede, kültür mirasının ve kültürel hakların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi biçimde korunması gerektiğine inandıkları ve bu öncelik ekseninde faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "10 Temmuz Cuma günü, Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı 10'uncu Dairesi ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 1453'den 1934 yılına kadar 481 yıl kesintisiz olarak inananlara cami olarak hizmet etmiş 'Ayasofya Müzesi'nin' statüsünün yeniden cami olarak belirlenmesini takdirle karşılıyoruz." ibarelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması bir meşruiyet sorunu yaratmayacağı gibi, vakıflar hukuku açısından da bir gerekliliktir. 2012 yılından itibaren, İstanbul şehir imar planlarında da Ayasofya, 'cami-müze' ismiyle anılmaktadır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camisi'nin, müze statüsünde kalmaktansa asıl hüviyeti olan ibadethaneye çevrilmesi, bu kıymetli mirasın korunması ve ihyası açısından yerinde bir karardır. 1972 tarihli UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerde, Dünya Mirası Listesi'ndeki eserler için statü değişimini engelleyecek bir hüküm bulunmamaktadır.

13. yüzyılda katedrale çevrilen İspanya, Endülüs'teki Kurtuba Camisi'nin Dünya Mirası Listesi'nde yer alması da bunun göstergesidir. Memnuniyetle karşıladığımız üzere Orta Doğu ve Batı Asya'daki diğer camilerde olduğu gibi Ayasofya Camisi'nin de ayrım gözetmeksizin tüm inanç gruplarının ziyaretine açık olacağı ve bir kültür mirası olarak korunacağı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmiştir. Bu doğrultuda, Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması kararını güçlü biçimde desteklediğimizi açıklıyoruz."