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Üçlü Danışma Kurulu yeniden toplanıyor

Çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından olan Üçlü Danışma Kurulu, 20 Ekim'de toplanacak.

AA15 Ekim 2023 Pazar 11:32 - Güncelleme:
Üçlü Danışma Kurulu yeniden toplanıyor
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Son olarak 15 Ekim 2018'de dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanması için çalışmalar tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla kurulun 20 Ekim'de toplanacağını duyurdu.

Beş yıl aradan sonra toplanacak Kurul, "Türkiye Yüzyılı'nda sosyal diyalog" temasıyla düzenlenecek.

Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapması beklenen kurulda, çalışma hayatının gündemindeki sorunlar dile getirilecek ve çözüm önerileri ele alınacak.

SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KONUŞULMUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı.

Bu toplantıda asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeron işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı başlıkları ele alınmıştı.

  • Üçlü Danışma Kurulu
  • Sosyal diyalog
  • Çalışma hayatı

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