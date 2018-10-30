Ücretli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi.
Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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