Ücretli öğretmen maaşları ne zaman artacak? Sözleşmeli öğretmenlik görev süresi kaç yıl olacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim vizyonunu açıkladı. Ziya Selçuk, hem ücretli öğretmenlik hem de sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili düzenlemelere değindi. Sözleşmeli öğretmenlikte görev süresi, ücretli öğretmenlikte ise maaş detayı ön plana çıktı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, AA Editör Masası’na konuk oldu. 2023 Eğitim Vizyonu’yla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili açıklamada bulundu. Sözleşmeli öğretmenlerin 4'üncü yılını bitirince tayin isteme gibi hakları olacağını ifade eden Selçuk, ücretli öğretmenlere ise zam müjdesi verdi. Detaylar star.com.tr'de.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ KISALIYOR



25 bin kadarının eş durumu ya da farklı nedenlerle o bölgelerden ayrıldığını görüyoruz. Devlet her bölgedeki çocukların geleceğini düşünmek zorunda. O bölgede 1 milyona yakın öğrenci var. Eğer mevcut düzende tedarik olursa orada öğretmen tutabilme ihtimalimiz çok zayıflıyor. Bunun olmadığı bir durumda oradaki öğretmen açığının nasıl giderileceği konusunda bir yanıt olmazsa sadece bunu söylemek yeterli olmuyor. Kalkınmada öncelikli bölgelerde tazminatı getirmek, başka tedbirler almak, 3+1 gibi iyileştirme yapmak gibi bir çabamız var. 2016’da atanmış sözleşmeli öğretmenlerimiz 4'üncü yılını bitirince tayin isteme gibi hakları olacak. Bu olmasaydı 6'ncı yılın sonunu beklemek gerekiyordu. Orada bir iyileştirme söz konusu.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARINA DÜZENLEME



Ücretli öğretmenlerle ilgili yılbaşından sonra bir girişimimiz olacak. Ücretli öğretmenlik maaşlarında yılbaşından sonra artış olacak. Gündemde olan bir kon