Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar ücretli öğretmenlik son başvuru ne zaman? ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" sayfası üzerinden istenen bilgilerin girilmesi ile başvuru adımları gerçekleştirilebiliyor. Ücretli öğretmenlik başvurularına dair tüm detaylar sizlerle...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SON BAŞVURU NE ZAMAN?

29 Ağustos tarihinde başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları yarın sona erecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik sonuçları henüz açıklanmadı. Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Başvuru iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor. Eğitim bilgileri seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

"Formasyonum var."

"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."

"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."

"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum."

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.