Uçurumda mahsur kalan keçiyi, itfaiye kurtardı

Ayvalık'ın Üç Kabaağaç kırsal mahallesinde dün sabah saatlerinde 100 metre derinliğindeki uçuruma inerek mahsur kalan keçi, sahibi tarafından kurtarılamayınca İtfaiye Grup Amirliği'ne haber verildi. Bir gün boyunca mahsur kaldığı uçuruma halatlar yardımıyla inen ekipler, iki saatlik çalışma ardından keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti. Sahibi, keçisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.