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Uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Gerze ilçesinde uçurumdan düşen kişi öldü.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
Uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Hacıselli köyünde yaşayan 62 yaşındaki Durmuş Altun, köye gelen su hattındaki arızayı gidermek için Güllükderesi mevkiine gitti.

Altun'un geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bölgede yapılan aramalarda Altun'un uçuruma düştüğü belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Altun'un yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Altun'un cenazesi incelemelerin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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