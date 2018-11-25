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Uçurumdan yuvarlanan otomobil teknenin üzerine düştü: 4 yaralı

Adana'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin marinadaki teknenin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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Adana'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin teknenin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, merkez Çukurova ilçesi Çoban Dede Türbesi civarında uçurumdan yuvarlanarak Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Güney Marina'daki boş bir teknenin üzerine düştü.
 
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan 4 kişiyi otomobilden çıkarttı.
 
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 10 metreden düştüğü belirlenen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

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