UDEF 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı: “Dünya ile Buluş”

05 Kasım 2020 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:56

Türkiye’de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu UDEF’in 7 Kasım’da Mavera Kongre ve Sanat Merkezinden canlı yayınla seyircinin karşısına çıkacak olan organizasyonuna; Türkiye’den, Malezya’ya Güney Kore’den ABD’ye, Kırgızistan’dan Filistin’e, Arnavutluk’tan Tanzanya’ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantılar gerçekleştirilecek. 203 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ülkemizdeki bu Uluslararası Öğrenci Buluşması Final programıyla, Türkiye’de okuyan binlerce uluslararası öğrenci kendi ülkelerinin kültürel renkleriyle bambaşka bir mozaik oluştururken “Dünya ile Buluş” vurgusunu yapıyor. Kültürel şölenin final programı tensipleri halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 7 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

