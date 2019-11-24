Uğur Dündar: CHP merkezli bir tezgah bu

CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasını değerlendiren gazeteci Uğur Dündar “Bu CHP Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu” dedi.

"Mezardan babam çıksa bana söylediği bir şeyi doğrulatmadan haber yapan bir gazeteci anlayışına asla sahip değilim" diyen Dündar şöyle devam etti:

"Bana bu haber geldiğinde aklıma gelen ilk şey Uğur Dündar CHP'yi kurultaya doğru yönlendiriyor diye ortaya iddialar atılabileceği oldu. İftiralarla karşı karşıya gelmek istemedim. Üstelik belgesi olmayan bir haber. Bir taraf yalanladığında çamur at izi kalsından öte gitmeyecek bir haber. Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu CHP Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu. Ben 'Ciddi bir şekilde yanıltılıyor olabilirsin' demiştim, uyarılarda bulunmuştum. O kişi de, 'Bu haber yüzde 100 doğru' dedi. Ben bunu yayınlamayarak bir kumpasın aleti olmadım. Gerçeğin ortaya çıkması için dün geceden beri uğraş veriyorum. Bu bir tezgah ve kumpas. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iddiaları araştırmadan doğrudur demesi bence bir talihsizliktir."

Dündar gibi Rahmi Turan'ın 'kaynağım' dediği Talat Atilla da kumpasın merkezi olarak CHP'yi göstermişti. Atilla, kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li… Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu.' dedi.

''YÜZÜNE TÜKÜRECEĞİM''

Muharrem İnce’nin Beştepe’de Erdoğan’la görüştüğü iddiasının kaynağının kendisi olmadığını söyleyen CHP'li Tuncay Özkan ise çok sert açıklamalarda bulundu.

Özkan, ''Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım; gerçekler ortaya çıktığında beni bulaştırmaya çalıştınız çamurda boğulacaksınız. Yüzünüze tüküreceğim.'' dedi.