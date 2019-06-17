Uğur Dündar'dan İsmail Küçükkaya'ya eksi not

Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü yaptığı ortak yayın için şu değerlendirmede bulundu;

- Büyük buluşmanın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3’er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!

- Bu ABD de uygulanan şova dayalı bir format! Bize uygun değil.

- İmamoğlu, enerjisi, yoksullukla mücadele vaadleri, ’Neden başkan olmalıyım’ sorusuna verdiği cevapla göz doldurdu.

Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı!

- İmamoğlu anketlere göre ‘Büyük Buluşma’ya önde gelmişti, öyle bitirdi.

- Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi.

- Bu tartışma, İmamoğlu’nun da, Yıldırım’ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez.

- Küçükkaya tarafsızdı.

- Son haftaya bu şekilde girilir.

(Sputnik)