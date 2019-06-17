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Uğur Dündar'dan İsmail Küçükkaya'ya eksi not

Binali Yıldırım'ın moderatör olarak önerdiği ilk gazeteci Uğur Dündar'dan, Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ortak yayın için ilk değerlendirme geldi.

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Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü yaptığı ortak yayın için şu değerlendirmede bulundu;

- Büyük buluşmanın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3’er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!
 
- Bu ABD de uygulanan şova dayalı bir format! Bize uygun değil.
 
- İmamoğlu, enerjisi, yoksullukla mücadele vaadleri, ’Neden başkan olmalıyım’ sorusuna verdiği cevapla göz doldurdu.
 
Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı!
 
- İmamoğlu anketlere göre ‘Büyük Buluşma’ya önde gelmişti, öyle bitirdi.
 
- Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi.
 
- Bu tartışma, İmamoğlu’nun da, Yıldırım’ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez.
 
- Küçükkaya tarafsızdı.
 
- Son haftaya bu şekilde girilir.
 
(Sputnik)

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