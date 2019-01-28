Uğur Okulları öğrencisi Türkiye birincisi oldu

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve yakınları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, geçen yıl, 22. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları, 26. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve 2018 yılı Uluslararası Bilim Olimpiyatları gerçekleştirildiğini söyledi. Yarışma sürecini büyük bir havuza benzeten Prof. Dr. Hasan Mandal, üç yarışmaya, olimpiyatlara bilim dalında 446, biyolojide bin 404, fizikte 833, kimyada 666, matematikte ise bin 556 öğrencinin yer aldığını kaydetti. Mandal, bunun gelecek ve bilim açısından önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFİ

Türkiye'nin 2023 hedefinin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer almak olduğuna değinen Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük ekonomisi olan ülkelere baktığımızda hemen aklımıza gelen isimler var. Fakat aynı şekilde sadece batıda değil, doğuda da hızlı gelişen ekonomiler bulunuyor. Türkiye olarak küresel bir güç olduğumuzu görüyoruz. Ancak bunun sürdürülebilirliği yüksek teknoloji üretimi ile mümkün olabilecek. Türkiye bu açıdan değerlendirildiğinde son 15 yılda araştırmaya, teknoloji geliştirmeye yaptığı katkı ve desteklerle durumunu düşük ve orta düşük teknoloji ülkesinden, orta yüksek teknoloji ülkesine dönüştürdü. Fakat sürecin sürdürülebilirliği yüksek teknoloji ile olur. Yüksek teknoloji dediğiniz zaman en önemli başlık mutlaka bilim temelli olmalı. Bunu da siz gençler sağlayacaksınız."

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri ve madalyaları verildi. 26. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında bilgisayar dalında altın, Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda ise aynı dalda bronz madalyanın sahibi olan Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü 12. sınıf öğrencisi Mehmet Hamza Erol’a ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal verdi.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Türkiye birincisi olduğu için mutlu olduğunu belirten Mehmet Hamza Erol, kendisine destek olan okul yönetimine ve ailesine teşekkür etti. Olimpiyatlar öncesi heyecanlı olduğunu anlatan Erol, "Bilim Olimpiyatı matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar alanları olmak üzere zeka yarışmalarını kapsıyor. Bilgisayar üzerinde kodlayarak verilenleri başarıyla gerçekleştirdim. Bunun sonunda Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda altın, Uluslararası İnformatik Olimpiyatlarında ise bronz madalya

kazandım. Çok mutluyum. Gelecek yazılım üzerine olacak. Teknoloji insan hayatında çok önemli yer tutuyor. Daha da evrilecek. Böyle olimpiyatlar öğrencileri geleceğe iyi hazırlıyor. Türkiye olarak geleceğe yön verecek, insan hayatını kolaylaştıracak projeler, çalışmalar yapmalıyız. Bunun yolu da daha çok bilimin içinde yer almaktan geçiyor. Bu çalışmaların parçası olmaktan mutluluk duyurum" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI DAVET ETTİ

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 25'nci Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Mehmet Hamza Erol, Japonya'da geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen 30'uncu Uluslararası İnformatik Olimpiyatları'nda da bronz madalyanın da sahibi olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğrencinin bu başarısını sosyal medyadan duyurarak makamına davet etmişti.