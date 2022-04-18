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Ukrayna: Doğuda bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler var

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusunda bir saldırı operasyonunu başlattığına dair işaretlerin olduğunu bildirdi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 21:47
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından savaşın 54. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus gemilerinin Karadeniz ve Azak Denizi sularında Ukrayna'nın kıyılarını izole etmeye devam ettiği, taraflar arasında Mariupol için savaşın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın ana çabaları, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya ve daha önce işgal edilmiş toprakları elinde tutmaya odaklanıyor. Doğu Operasyonel Bölgesi'nde bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler kaydediliyor. Rus ordusu Slobojanskiy ve Donetsk operasyon bölgelerinin belirli yönlerinde saldırı harekatlarını yoğunlaştırdı." ifadelerine yer verildi.

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