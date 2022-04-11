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Ukrayna: Gün içinde tehlikeli bölgelerden 2 bin 824 kişi tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 2 bin 824 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 02:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 02:47
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Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahliyelere devam ettiklerini dile getiren Vereşçuk, şunları kaydetti:

"Bugün tehlikeli bölgelerden 2 bin 824 kişi tahliye edildi. Gün içinde 2 bin 622 kişi şahsi araçlar ve gönderilen otobüsler ile Mariupol ve Berdyansk kentlerinden Zaporijye şehrine ulaştı. Bunların 213'ü Mariupol kentinden, kalanı ise Polohi, Vasilivka, Melitopol ve Berdyansk şehirlerinden tahliye edildi. Luhansk bölgesinden açılan ateşe rağmen 202 kişi Lısıçansk, Severodonetsk, Rubijne, Popasna ve Kreminna kentlerinden tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Tahliye için gönderilen bazı otobüslerin Rus askeri güçleri tarafından engellendiğini anlatan Vereşçuk, tahliyelere devam edeceklerini belirtti.

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