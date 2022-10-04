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Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 6 milyon tonu geçti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan 'tahıl koridoru'ndan bugüne kadar taşınan tahıl miktarı 6 milyon tonu geçti.

AA4 Ekim 2022 Salı 14:50 - Güncelleme:
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 6 milyon tonu geçti
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin 27 Temmuz'da faaliyetlerine başlamasıyla, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ilk gemi 1 Ağustos 2022'de hareket ettirildi.

Bugüne kadar 260 gemi Ukrayna limanlarından çıkış yaptı, taşınan tahıl miktarı ise 6 milyon tonu geçti.

Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor.

Ayrıca bugün 8 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiği belirtildi.

  • Ukrayna limanları
  • tahıl
  • gemi

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