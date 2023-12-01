Ukrayna Merkezi Saklama Kuruluşu ile MKK arasında işbirliği

MKK'den yapılan açıklamaya göre, Kuruluş ile NDU arasında mutabakat zaptı imzalandı.



Anlaşmayla, iki kurum arasında tecrübe paylaşımı yapılması, işbirliklerinin geliştirilmesi ve güncel uygulama alanlarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, mutabakat zaptının getirdiği fırsatlar sebebiyle heyecanlı olduklarını belirterek, yenilikleri teşvik etmek, bilgi paylaşımında bulunmak ve iki ülke sermaye piyasalarının gelişimini ileriye taşımak için NDU ile yakın çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

MKK'nin finansal altyapı kuruluşlarının gelişen ihtiyaçlarına uygun, katma değerli çözümler üreten, dünyanın önde gelen merkezi saklama kuruluşları arasında yer aldığını vurgulayan Arıkan, "Bu anlaşmayla birlikte kıymetli bilgi birikimimizi NDU'ya aktarmaktan memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

"MKK'NİN BAŞARILARINI İNCELEMEYE VE KAZANIMLARIMIZI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"



NDU CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Oleksi Yudin de MKK'nin deneyimlerini incelemenin, Ukrayna Merkezi Saklama Kuruluşunun gelişimini hızlandırmak için bir fırsat olacağını belirtti.

Yudin, "Bir merkezi saklama kuruluşu olarak MKK, NDU'nun da iddialı hedefler belirlediği alanlarda kayda değer gelişmelere imza atmıştır. MKK'nin başarılarını incelemeye ve kazanımlarımızı paylaşmaya hazırız." dedi.