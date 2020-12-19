AA 19 Aralık 2020 Cumartesi 08:08 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 08:08

Taran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla, Ukrayna Dışişleri Bakanlığında düzenlenen "2+2" formatındaki toplantıda konuştu.

"Bugün 4 bakanın katılımıyla gerçekleşen "2+2" formatındaki toplantı tarihi bir olaydır. Bu toplantı, Ukrayna-Türkiye hükümetlerinin stratejik ortaklığın geliştirilmesine verdiği önemi gösteriyor." ifadelerini kullanan Taran, bugün Karadeniz ve Azak denizindeki güvenlik durumunun ele alınmasının tesadüf olmadığını anlattı.

Taran, "Bu bölgeler Rusya'nın saldırgan politikası nedeniyle baskıya maruz kalıyor. Bu şartlarda barış ve güvenlik isteyen ülkeler arasında yoğun ortak ilişkilerin olması önemli bir konudur. Bu durumda Türk meslektaşlarımla tam karşılıklı anlayışa sahip olduğumuzdan memnunum." diye konuştu.

- "KARADENİZ'DE İSTİKRARIN TEMİNİNİ SAĞLAYACAK"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan askeri çerçeve anlaşması maddelerinin hayata geçirilerek iki devletin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin yoğunlaştırılmasında kararlı olunduğunu belirten Taran, bu alanda Savunma Bakanları arasında güvenlik konusunun ele alınacağı bir istişare mekanizmasının oluşturulmasının faydalı olacağını, bu bağlamda söz konusu formatın önemli olduğunu vurguladı. Taran, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda askeri ve teknik iş birliğini geliştiriyoruz. Bu hafta Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için korvet ve SİHA üretimi ve tedarikine ilişkin anlaşmalar imzalandı. Ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın Ukrayna'nın NATO üyeliği bağlamında ele alınmasını isterim. Ukrayna ile Türkiye arasındaki inisiyatiflerin uygulanması Karadeniz'de istikrarın teminini ve Ukrayna'nın Avrupa Atlantik güvenlik sistemine eklenmesini sağlayacak."

- "2+2" FORMATI İTİCİ GÜÇ OLACAK

Kuleba, Taran'la beraber Türk dostlarını ağırladıklarını ve ilk kez "2+2" formatındaki bu toplantıyı yaptıklarını aktardı.

Bunun, etkileşimi sağlayan çok özel bir format olduğunu ifade eden Kuleba, "İki ülkenin savunma ve dışişleri bakanları aynı masaya oturarak siyasi ve güvenlik konularını ele alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu formatta anlaştı. Özellikle Ukrayna ve Türkiye ilişkileri tarihinde yeni bir sayfa yazma gururunu üstlenmiş olduk." dedi.

Kuleba, bugün formatın ne şekilde işleyeceği ve sonraki toplantı konularına ilişkin anlaştıklarını kaydetti.

Meslektaşlarıyla "2+2" formatındaki görüşmelerin ilişkilerde itici güç olacağına inandığının altını çizen Kuleba, "Bu format Ukrayna'nın Avrupa Atlantik entegrasyonu yolunda Türkiye'nin desteği açısından da önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA-TÜRKİYE DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARININ KATILDIĞI TOPLANTININ ARDINDAN ORTAK BİLDİRİ:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla, Kiev'de "2+2" formatında düzenlenen toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, tarafların önceden varılan anlaşmaları uygulayarak ve siyasi, kültürel, ekonomik ve savunma alanları dahil iş birliği alanlarını genişleterek, stratejik ortaklık ilişkilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye devam etme konusundaki ortak niyetlerini teyit ettiği kaydedildi.

Tarafların uluslararası hukuk, devletlerin toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlar içindeki egemenliğine saygı temelinde güçlendirilmesi gereken Karadeniz bölgesinin istikrarı ve güvenliği için tehditlerin varlığına ve bunların sonuçlarına dikkat çektiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"(Taraflar) İki devletin deniz kuvvetleri arasında eğitim ve öğretimde iş birliği için yeni yollar keşfetmeye, Karadeniz'de seyir güvenliğini destekleyen çok uluslu tatbikatlar ve faaliyetler yürütmeye karar verdi. İki taraflı olarak ve bölgedeki diğer ilgili ülkelerle istişarelerine devam etme üzerinde mutabık kaldı. Türkiye Cumhuriyeti, reform süreci, Avrupa Birliği (AB) ve NATO dahil Avrupa ve Transatlantik yapılarla entegrasyon sürecinde Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi. Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri dahil uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğinin altını çizdi."

Bildiride tarafların, Ukrayna ile Türkiye arasında savunma sanayindeki iş birliğinin gelişmesine olumlu damgasını vurduğuna işaret ederek, iki ülke dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla"2+2" formatında düzenlenen toplantının bir sonrakinin 2021'de Türkiye'de yapılması niyetlerini doğruladığı belirtildi.