Ukrayna: Türkiye'den İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılmasını talep edeceğiz
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko, Kiev yönetiminin Türkiye ve uluslararası toplumdan İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılmasını talep etmeyi planladığını belirtti.
2. Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı'nda konuşan Voronçenko, "Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak, uluslararası toplumun Ukrayna devletine karşı bir saldırı gerçekleştirildiğini kabul etmesini talep ediyorum ve kabul edeceğinden eminim. Türkiye'den İstanbul Boğazı'nın (Rus gemilerine) kapatılmasını talep edeceğiz" dedi.
Ukrayna gemilerinin 25 Kasım'da Rus karasularına girmesi yüzünden Rusya, bölgeye savaş uçaklarını göndermişti.
Rusya, ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.
(Sputnik)
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