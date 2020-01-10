AA 10.01.2020 11:49 - Güncelleme: 10.01.2020 12:04

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir. Olayın çözülmesi için İsviçre ve Kanada'dan yarım istedik. Soruşturmanın sonuçlarını beklemeliyiz ama uçağın herhangi bir füzeyle vurulmadığını kesin olarak söyleyebiliriz"

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

Kanada Başbakanı Trudeau dün yaptığı açıklamada, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Johnson da benzer iddialarda bulundu.

Amerikan medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, salı gecesi Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürdü.

Amerikalı yetkililerden biri, ABD uydularının uçağın kalkışından çok kısa süre önce İran'dan iki füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini iddia ederken, iki ABD'li yetkili ise Washington'un söz konusu uçağın kazayla düşürüldüğüne inandığını ifade etti.

İRAN'DA DÜŞEN UKRAYNA HAVAYOLLARI UÇAĞI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı dün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran'da Ukrayna uçağının "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini kaydederek, "Şüphelerim var. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. Sanırım orada çok kötü bir şey oldu." değerlendirmesini yapmıştı.