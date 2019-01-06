Ukrayna'da iki Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sorgusunda susma hakkını kullandı
Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. adliyeye çıkarıldı.
- AA
Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan iki kız öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla önceki gün Pendik'teki Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Hüsnü Can Ç'nin emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.
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