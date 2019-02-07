Ukrayna´da NATO ve AB üyelik hedefi, anayasal zorunluluk oldu
- DHA
Ukrayna Parlamentosu, NATO ve AB üyeliğini `ülkenin milli hedefi´ olarak anayasaya eklemeye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Böylelikle Ukrayna´nın NATO ve AB üyeliği için çaba göstermesi, ülke yöneticileri için anayasal zorunluluk haline getirildi.
Söz konusu yasa tasarısı, 423 milletvekilinin görev yaptığı Ukrayna Parlamentosu´nda, 334 milletvekilinin `evet´ oyuyla, kabul edildi.
Oylamadan önce Parlamento´da konuşma yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, bugünün Ukrayna açısından tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, Ukrayna´nın Batı yanlısı yöneliminin Anayasa´ya geçirilmesinin, sadece askeri güvenlik konusu değil, aynı zamanda, vatandaşların güvenliği ve hukukun üstünlüğü açısından bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.
İktidar partilerine mensup milletvekilleri de, oylamadan önce yaptıkları konuşmalarda, bu maddelerin Anayasa´ya eklenmesinin, seçimlerde Rusya yanlısı adayların galip gelmesi halinde, geçmişte olduğu şekilde Ukrayna´yı Rusya´nın etki alanına sokacak politikalar uygulamaları ihtimalini ortadan kaldıracağını söylediler.
Anayasa´da yapılan değişikliklere göre, Ukrayna´nın Avrupa entegrasyonu için mücadele ettiği hususu Anayasa´nın girişine eklenirken, cumhurbaşkanı ve hükümetin görevleri arasında, Ukrayna´nın AB ve NATO üyeliği için mücadele etmesi hususları yer alıyor.
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