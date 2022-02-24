Ukrayna'da temas hattında yaşayanlar korku içinde

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 02:33 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 02:35

Donetsk bölgesindeki kömür madenlerinde çalışan 50 yaşındaki Andrii Bolbat, AA muhabirine, eşi ve çocuklarının yoğun bombardıman nedeniyle kısa süre önce Marinka'yı terk ederek Kurakhove'ya taşınmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Marinka'daki evinin kısa süreliğine ziyareti sırasında saldırıya hedef olduğunu kaydeden Bolbat, "Sobayı yakarken bir patlama sesi duydum. Giriş kapım açıldı. Ne olduğunu kontrol etmek için dışarı çıktım. O anda bahçemde ikinci patlama oldu, banyoma, garaja ve arabama çarptı. Kendimi kötü hissettim ve ne olduğunu tam olarak anladım." dedi.



Bu sırada atar damarının kesildiğini kaydeden Bolbat, "Evde yalnızdım. Aynı zamanda vaftiz annem olan teyzem, bizden sadece 2 ev uzakta yaşıyor. Onlara doğru süründüm. Bilincimi kaybetmek üzere olduğumu hissediyordum. Evin bodrumunda saklanıyorlardı. Eve girip vaftiz annemi arayabilirdim." diye konuştu.

Patlamalar devam ederken kendisinin yerde süründüğünü anlatan Bolbat, "Ambulans çağırdılar. Ambulans hızla geldi ve beni oradan aldı. Daha sonra, tamamen hasar görmüş damarım nedeniyle çok kan kaybettiğim için bilincimi kaybetmeye başladım. Yaklaşık 2 litre kan kaybetmişim. 2 şarapnel parçası hala omzumda, bir tane de göğsümde. Yumuşak dokulara girdiği ve çıkarırken tekrar kan kaybedebileceğimi söyledikleri için doktorlar çıkarmadılar. Onları daha sonra çıkaracaklar." ifadesini kullandı.

"DAHA KAÇ SİVİL ÖLECEK?"

Sorunun bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Bolbat, "Savaş başlarsa ne olacağını hayal edin. Daha kaç sivil ölecek? İnsanlar ölecek, özellikle bizim gibi sınırda yaşayanlar ölecek." dedi.

Bolbat, yaklaşık 5 bin Marinka sakininin Kurakhove'ya taşınmak zorunda kaldığını ve 2014 Rusya-Ukrayna savaşından önce yaklaşık 25 bin kişinin Marinka'da yaşadığını belirterek, "Birçok kişi burayı terk etti. İnsanlar gidebilecekleri her yere gittiler." diye konuştu.

"GEÇEN HAFTA BOMBARDIMAN ÇOK AĞIRLAŞTI"

Pokrovsk kenti Polis Teşkilatı Soruşturma Birimi Şefi Larisa Kondratenko da "Durum şu anda tamamen gergin. Hafta boyunca Krasnogorovka ve Marinka çok güçlü bir şekilde bombalandı. Krasnogorovka elektriksiz kaldı, dün insanlar hayatlarını riske attılar ve elektrik sorununu çözdüler, ancak akşam saat 17.00 civarındaki bombardıman sonucu Krasnogorovka halkı yine elektriksiz kaldı." dedi.

Saldırıların esasen 8 yıldır devam ettiğine dikkati çeken Kondratenko, "Eskiden askeri personelimiz yaralanırdı. Geçen hafta bombardıman çok ağırlaştı. İşgal altındaki bölgeden çok yoğun bir şekilde evlerin bulunduğu yerler bombardımana maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

"ARTIK SADECE ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Saldırılarda evi hasar gören 40 yaşındaki Alina ise "Dün saat 17.30'da bir top ateşi oldu, 16 yaşındaki kızım evde yalnızdı. İşten geliyordum. bombardıman beni sokakta yakaladı. Kanepede oturduğu sırada havan kızın odasına düştü. Oradan çıkıp saniyeler içinde bodruma ulaşabilmesi bir mucize." diye konuştu.

Saldırıların son hafta arttığına dikkati çeken Alina, "Bunun bitmesini istiyorum. Çünkü şu anda gidecek başka bir yerim yok. Ailem de yakınlardaki bir şehir olan Krasnogorovka'da yaşıyor. Onlar da bombardıman altındalar. Tam karşıda bir evimiz vardı. Ocak 2015'te bombalandı ve o da gitti. Orada da yaşamak mümkün değil. Bu bizim ikinci evimiz. Bir arabamız vardı ve o da gitti. Bir yıl önce çalındı. Artık arabamız yok, evimiz kalmadı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Artık sadece çocuklarımız var." ifadesini kullandı.

"LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINI YAŞAMALARINA İZİN VERİN"

Alina'nın kayınvalidesi 70 yaşındaki Lyudmila Dorofeyeva ise "(Saldırı sonrası) Evimin kapılarını kapattım, tüm belgeleri aldım ve torunumun yanına koştum. Zavallı kız ağlıyordu, havan tam yatak odasına düştü. Burada her şey darmadağın oldu." dedi.

Torununun çok korktuğunu kaydeden Lyudmila Dorofeyeva, "Çocuk henüz 16 yaşında. Tüm bunlarla nasıl başa çıkabilir? Zavallı kız, o bodrumda elinde belgelerle titriyordu. Daha sonra babası ve annesi eve geldi." ifadesini kullandı.

Dorofeyeva, taraflara, bu duruma son verilmesi çağrısında bulunarak, "Lütfen çocuklarımızın hayatlarını yaşamalarına izin verin. Yaşamak istiyorlar." dedi.

RUSYA AYRILIKÇILARI TANIDI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu. Moskova hükümeti, 21 Şubat'ta ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı almıştı.

BM'ye göre çatışmalarda 13 binden fazla kişinin öldüğü bölgede, son günlerde ateşkes ihlallerinde artış görülüyor.

Öte yandan Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinin varlığı endişeye yol açıyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı bir işgale karşı uyarırken, Moskova da, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması dahil bir dizi güvenlik garantisi istiyor.

