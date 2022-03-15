Ukrayna'daki Türklerin yurda gelişleri sürüyor

AA 15 Mart 2022 Salı 17:09 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:09

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukraynalılar da Türkiye'nin sağladığı imkanlarla Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mehmet Gazi Aslan, eğitim için gittiği Ukrayna'yı savaş nedeniyle terk ettiğini söyledi.

Savaşın başlamasıyla yaşadığı bölgenin bombalandığını anlatan Aslan, tahliye edildikleri güne kadar sığınakta yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Zor günler yaşadıklarını belirten Aslan, "Rusya sınırına yakın bir bölgede yaşıyordum. İlk günden itibaren bombalar yağıyordu. Çoğu zaman sığınaktaydık. Çok kötü bir durumda orası. Devletimizin sayesinde kurtulduk, mutluyuz. Yetkililere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Azerbaycanlı İtibar Membayev ise Türkiye sayesinde savaş bölgesinden kurtulduklarını söyledi.

Lviv'de öğrenim gördüğünü belirten Membayev, savaşın başlamasının ardından kötü günler geçirdiklerini anlattı.

Okulunun yakınlarına bomba düştüğünü dile getiren Membayev, "Her gün sirenler çalıyordu. Psikolojimiz bozuldu. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Allah Türkiye'den razı olsun. Bizden bir kuruş dahi almadılar, herkes bize çok iyi davrandı. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.