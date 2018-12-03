Ukrayna'dan Almanya ve müttefiklere Karadeniz'de varlığınızı arttırın çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın Ukrayna sınırına çok fazla sayıda asker yığınağı yaptığını söyledi. Poroşenko, Karadeniz’de iki ülke arasında yaşanan olayı bahane ederek, Rusya’nın Ukrayna topraklarına girme niyetinde olduğunu öne sürdü.

Almanya’da Funke Medya Grubu’nda yayınlanan röportajında Poroşenko, “Rusya’nın saldırgan tavırlarına karşı, birlikte, güçlü ve net bir reaksiyon ortaya koymalıyız” dedi.

Rusya’yla yaşanan son gerginliğin ardından Poroşenko Ukrayna Parlamentosu’ndan 30 günlük bir süre için seferberlik ilanı kararı çıkardı.

Geçen hafta Rus ve Ukrayna gemilerinin çarpışması sonnucu Rus Sahil Koruma Güçleri Ukrayna askeri teknelerine ateş açmış ve 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. Bu olay 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakından bu yana iki ülke arasında tansiyonun en çok yükseldiği gerginlik oldu.

Poroşenko, “Rusya, Mariupol ve Berdyansk şehirlerini bloke ederek işgal ettiği Donbas ve Kırım arasında bir koridor oluşturmaya çalışıyor” dedi. Poroşenko’nun bahsettiği Mariupol ve Berdyansk şehirleri Azar denizine kıyısı olan şehirler.

Rusya ve Ukrayna 25 Kasım’da Kerç Boğazı’nda yaşanan olayla ilgili olarak birbirlerini suçluyorlar. Kerç Boğazı Azov Denizi’yle Karadeniz’i birbirine bağlayan nokta. Yaşanan gerginliğin ardından Rusya Kerç Boğazı’ndaki tüm trafiği durdurmuş vaziyette. Ukrayna da ticari bu geçiş yolunun kapanması sebebiyle Rusya’ya yönelik suçlamalarını sürdürüyor.

(VOA)