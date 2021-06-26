Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskıyı artır

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:31 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:31

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından 26 Haziran Kırım Bayrak Günü'ne ilişkin açıklama yapıldı.

İlhak ettiği Kırım'da Rusya'nın tüm dini gruplara baskı uygulamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın Kırım Tatar Türklerinin eserlerini yok ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Kırım Tatar Türk kimliğini silme, bayrak ve kendi dillerinde eğitim gibi haklarını ihlal ederek ulusal sembollerinin kullanımını kısıtlama politikaları kınandı.

Rusya'nın Yarımada'daki Ukraynalı ve Kırım Tatar Türklerine uyguladığı baskıya son vermeye davet edildiği açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının 2017 kararınca Kırım Tatar Meclisine uygulanan yasağı kaldırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum Kırım'daki insan haklarının ve insani hukukun korunması için Rusya'ya siyasi ve diplomatik baskıyı artırmaya çağrıldı.

- KIRIM TATAR MİLLİ BAYRAK GÜNÜ

Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıldır çeşitli Türk boylarında da kullanılan üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga'nın yer aldığı Kırım Tatarlarının milli bayrağı, 26 Haziran 1991'de toplanan 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda milli bayrak olarak kurultay salonlarına asılmıştı.

Kırım Tatar Milli Kurultayı, 2010'da 26 Haziran gününü Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak ilan etmiş, o günden bu yana her yıl Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlanmaya başlanmıştı.