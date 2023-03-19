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Ukrayna'dan ilhak edilen bölgeler hakkında kararlık mesajı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak ettiği tüm bölgelerin kesinlikle kurtarılacağını, bunun bir zaman meselesi olduğunu bildirdi.

AA19 Mart 2023 Pazar 02:32 - Güncelleme:
Ukrayna'dan ilhak edilen bölgeler hakkında kararlık mesajı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'ın statüsüyle ilgili sözde referandum düzenlemesinin üzerinden 9 yıl geçtiği belirtildi.

Rusya'nın 2014 ve 2022 yıllarında Ukrayna'da yaptığı referandumların idari açıdan herhangi bir sonuç doğurmadığına işaret edilen açıklamada, "2022'de referandumların yapıldığı bölgelerin çoğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kurtarıldı. Geçici olarak işgal edilen diğer tüm bölgelerin de kurtuluşu kesinlikle gerçekleşecektir. Bu bir zaman meselesidir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Kırım Platformu'nun katılımcıları dahil uluslararası toplumun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle ilgili net ve değişmez desteğinin takdir edildiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya ve yönetiminin "Ukrayna'da saldırganlık, askeri ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılması için" her türlü çabayı göstermeye devam edeceği bildirildi.

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