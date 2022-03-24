Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkü kadının bebeği, Türkiye'de dünyaya geldi

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Kırım Tatar Türkü aileler, Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir ediliyor.

Yurtta kalan 3 çocuk annesi, 25 yaşındaki Medina Battalova, yaklaşık bir ay önce sığındığı Türkiye'de, eşi Server Battalova'nın yokluğunu evlatlarına hissettirmemeye çalışıyor.

Battalova, 8 aylık hamileyken getirildiği öğrenci yurdunda, İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen hekimler tarafından kontrol edildi.

Doğumundan bir gün önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Battalova, 3,5 kilogram dünyaya gelen bebeğine Yusuf adını verdi.



Sağlık kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği, yeniden öğrenci yurduna yerleştirildi. Yusuf bebek, öğrenci yurdunun en küçük misafiri oldu.

- "SAVAŞIN BİTMESİNİ VE DÖNMEYİ İSTİYORUZ"

Battalova, AA muhabirine, savaşta bıraktığı eşini düşündüğünü, eşinin en küçük bebeğini göremediği için çok üzüldüğünü söyledi.

Savaştan uzak, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini belirten Battalova, "Bir yanım mutlu diğer yanım hüzünlü. Çünkü Yusuf'um savaşmak için Ukrayna'da kalan babasından uzak dünyaya geldi. Savaşın bitmesini ve dönmeyi istiyoruz." dedi.