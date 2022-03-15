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Ukrayna'dan tahliye edilen öğrenci, Van'daki ailesine kavuştu

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle mahsur kaldığı şehirden tahliye edilen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Vefa Kiyatmaz, Van'daki ailesine kavuştu. Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Hürriyet Kiyatmaz da yetkililere teşekkür ederek, 'Allah devletimizden razı olsun. Oğlumu savaş bölgesinden alıp bize ulaştırdı.' diye konuştu.

AA15 Mart 2022 Salı 16:46 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 16:46
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Ukrayna'nın Sumi kentinde savaş nedeniyle mahsur kalan üniversite öğrencisi Kiyatmaz ve diğer Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu 3 günlük otobüs yolculuğunun ardından yurda ulaştı.

Van'ın Özalp ilçesinde kendisini bekleyen ailesine kavuşan Kiyatmaz, savaş esnasında zor günler yaşadıklarını ancak hiçbir zaman umutlarını yitirmediklerini anlattı.

Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Hürriyet Kiyatmaz da yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Oğlumu savaş bölgesinden alıp bize ulaştırdı." diye konuştu.

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