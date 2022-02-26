Ajanslar 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:20

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Kiev'de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye'ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.

Kiev'den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, "Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İLK KAFİLE EDİRNE'DE

Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı'nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN UKRAYNA'DAN AYRILACAK TÜRK VATANDAŞLARINA BİLGİLENDİRME

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara yolu geçişlerinde istifade edebilecekleri güncel bilgileri paylaştı.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelerin, Ukrayna'dan ayrılarak kara yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kara sınır kapılarındaki uygulamalarının güncellendiğini belirtti.

Buna göre, Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılacak Türk vatandaşları, sınır kapılarından Polonya, Moldova ve Slovakya'ya pasaport veya kimlik kartlarıyla vizesiz geçebilecek.

Türk vatandaşları, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'a ise pasaportla yine vizesiz girebilecek.

Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlarından PCR testi ve Kovid-19 aşı sertifikası istemeyecek.

Öte yandan, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik ülkesinin uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Matis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vizesiz, PCR testi olmadan Ukrayna'dan Macaristan'a girebildiğini belirterek, "Bizim yüzümüzden hiçbir Türk vatandaşının hayatı tehlikede olmayacak." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'YI TERK EDEN TÜRK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE GELMEYE BAŞLADI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden pek çok kişi Türkiye'ye gelmeye başladı.

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında Ukrayna plakalı araç trafiği de arttı.

Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Romanya ve Bulgaristan geçişlerini kolaylaştırdığı Ukrayna'dan kendi imkanlarıyla gelen Türk vatandaşları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Ukrayna'dan gelen iş insanı Ahmet Kuyumcu, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından dolayı acil olarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu anlatan Kuyumcu, "İnsanlar yollara düşmüş, her yerde sıra bekliyorlar. Bir an önce ülkeyi terk etmek için. Sınırlarda yaklaşık 15-20 kilometre kuyruk var. İnsanlar, çocuklar ağlıyorlar. Çok zor bir durum." dedi.

Kuyumcu, her şey düzeldiğinde tekrar Ukrayna'ya döneceğini sözlerine ekledi.

Mühendis Koray Hergüner ise Ukrayna'da çalıştığını belirtti.

Sabaha karşı 5'te Kiev'de benzin aldığı sırada bomba seslerinin duyulmaya başladığını anlatan Hergüner, "Biz ne olduğunu anlayamadık. İki üç yerde bomba sesi daha geldi. Biz haberlerden öğrendik Rusya'nın saldırıya başladığını. Hemen hızlı bir şekilde ülkeyi terk ettik. Ana yollar güvenli değildi. Ara yollardan Moldova'ya giriş yaptık. Oradan da ülkemize geldik." dedi.

Hergüner, Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Ruslar sivillere, çocuk yuvalarına sıkıyorlar. Tank sivil araçların üzerinden geçiyor. Arkadaşımızın babasını öldürdüler." diye konuştu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan ve ailesini ziyaret için Ukrayna'ya giden çifte vatandaş Yulia Kahinci de bir tur midibüsü ile Türkiye'ye geldi.

İki yaşındaki kızıyla eşinin kendilerini Edirne'de karşılayacağını anlatan Kahinci ülkesi Ukrayna'da durumun kötü olduğunu anlattı.