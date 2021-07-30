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Ukrayna'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele desteği

Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 13:03 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 13:03
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Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi gönderdi.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, servise ait 2 itfaiye uçağının bugün Türkiye'ye gittiği bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020'de afet alanında varılan iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı kapsamında Türk itfaiyecilerine yardım etmek amacıyla Ukrayna, 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı ile birlikte destek grubu gönderdi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, gönderilen destek ekibinin dağlık alanlarda tecrübeli ve Karadağ, İsrail, Gürcistan'daki büyük çaplı yangınlarda görev almış deneyimli ekip olduğu da kaydedildi.

Kardeş ülkeden Türkiye'ye destek

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