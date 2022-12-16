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Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Ukrayna vatandaşı Zorıana Toraman, Malatya Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

IHA16 Aralık 2022 Cuma 18:38 - Güncelleme:
Ukraynalı kadın Müslüman oldu
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Ukrayna vatandaşı Zorıana Toraman, Malatya il Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam'ı araştırarak Müslüman olmaya karar veren Zorıana Toraman için Türk vatandaşı Sakaryalı eşi ile birlikte geldiği Malatya İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Toraman, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup Zeynep ismini alırken, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Zeynep Toraman'a İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ile İslam İlmihali hediye edildi.

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