Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği helikopterler geri döndü: İşte bu gerçek kardeşliktir

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:39

Helikopterleri ve ekibini karşılama töreninde Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasıl Bodnar bulundu.

Güldere ve Bodnar, Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına katılan Ukraynalı ekiple bir araya geldi ve teşekkür etti.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekibin amiri Yuriy Storojevoy, Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını kaydetti.

Fayda sağladıkları için çok memnun olduklarını belirten Storojevoy, "Tabii bu çok büyük bir felaket. Gittiğimizde yangınların büyüklüğünden dehşete kapıldık. Çok büyük yangınlar, bir afet yaşandı, başka türlü adlandırılamaz. Elimizden geldiğince yardım ettik." dedi.

- "BU GİBİ DAYANIŞMA ANLARI TÜRKİYE-UKRAYNA DOSTLUĞUNUN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Büyükelçi Güldere, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'deki orman yangınlarına karşı en güçlü şekilde dayanışma sergileyen ülkelerden birinin de Ukrayna olduğunu belirtti.

Ukrayna'dan 3 uçak, 4 helikopterin Türkiye'de uzun süre görev aldığını aktaran Güldere, "Bu kapsamda her birinin çok önemli katkıları olmakla birlikte, özellikle gece görüş sistemine sahip, gece de yangınlara müdahale edebilen helikopterlerin özel bir rol oynadığını gördük. Bu helikopterlerin dönüşü münasebetiyle biz de Ukraynalı dostlarımızla birlikte kendilerine teşekkür etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Güldere, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlü adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyleyerek "Bu süreçte bazı ince hususlar özel bir katma değer yaratıyor. Bugün beraber olduğumuz Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasıl Bodnar'la bir seneden biraz fazla zaman önce pandemi kapsamında Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği yardımları karşıladığımızı anımsıyorum. Bu gibi dayanışma anları Türkiye-Ukrayna dostluğunun ne kadar güçlü olduğunu ve nasıl sağlam adımlarla ileriye gittiğini gösteriyor." diye konuştu.

- DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR

Bodnar da dostların kara günde belli olduğunu vurguladı.

Helikopter şirketi ve devlet acil servisinin Türkiye'deki yangınlara karşı elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Bodnar, "Bugün yangınları kontrol altına almaya çok katkısı olan helikopterler geri geldi. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin de farklı alanlarda bize yardımlarına müteşekkiriz, işte bu gerçek kardeşliktir." diye konuştu.

Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter şirketi PJSC Havacılık Genel Müdürü Volodimir Tkaçenko, Türk tarafının ekiplerine gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Kardeş Türk halkına, yangınlara karşı yardım edebildikleri için mutlu olduklarını aktaran Tkaçenko, "Durum gerçekten zorluydu, hepimiz gördük. Özellikle Bodrum'da gerçekleştirdiğimiz operasyona dikkat çekmek istiyorum. Yangın çabuk yayılmıştı, 4 helikopterimiz 7 saatte yangını kontrol altına aldı." dedi.

Tkaçenko, bir diğer önemli operasyonu Milas'ta termik santraline yaklaşan yangına karşı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.