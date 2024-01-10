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Ulaşıma kapanan Çanakkale-Biga karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Çanakkale'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
Ulaşıma kapanan Çanakkale-Biga karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.
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Meteorolojinin dün Çanakkale için verdiği kar ve fırtına uyarısı il merkezi başta olmak üzere ilçelerde de etkili oluyor. İl genelinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Kent merkezi sabah saatlerinde kısmen beyaza bürünürken, Eceabat, Gelibolu, Çan, Yenice, Bayramiç, Biga ve Lapseki ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Fırtınayla birlikte tipi şeklinde yağan kar yağışı Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

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