İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,8262
  • EURO
    11,3575
  • ALTIN
    577.02
  • BIST100
    1617.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ulaşıma poyraz engeli! Onlarca gemi sahile demirledi
Güncel

Ulaşıma poyraz engeli! Onlarca gemi sahile demirledi

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren ve zaman zaman hızının 45 kilometreye ulaştığı poyraz, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:56
ABONE OL

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını, havanın normale döneceği zamana kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.