Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart için geri sayım

AA 12 Kasım 2021 Cuma 13:19 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 13:19

Gülten, Lara Posta Kargo Dağıtım Müdürlüğü ve Lara PTT Müdürlüğünün açılışı için geldiği Antalya'da AA muhabirine, vatandaşa daha hızlı ve konforlu hizmet sunmak için PTT şubelerini tüm imkanların sunulduğu iş yerlerine dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye Kart Projesi"nin milli bir proje olduğuna değinen Gülten, şunları kaydetti:

"Birçok ilde öğrencilerimiz Antalya'dan aldığı ulaşım kartını İstanbul'da kullanamıyor. İstanbul'dan kart alıyorsunuz, Hakkari'de o kartla biniş yapamıyorsunuz. Vatandaşımız günübirlik bir şehre gittiğinde dahi o ilin özel toplu ulaşım kartını almak zorunda. Yıllardır her sene milyonlarca liralık kart çöpe gidiyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Türkiye'de ortak bir altyapı tanımladık. Tüm belediyelerimizi davet ettik ve hemen hemen hepsinden olumlu yanıt aldık. Birçoğuyla sözleşmelerimizi imzaladık."

- "MARMARAY VE YENİ HAVALİMANINDA DA ENTEGRASYONA BAŞLADIK"

Gülten, zaman içinde sözleşmeleri imzalayarak, teknik entegrasyonu başlatacaklarını, ilk sözleşme imzaladıkları Konya'da teknik entegrasyonun bitmek üzere olduğunu bildirdi.

Gümüşhane ile sözleşme imzaladıklarını, Trabzon ile sözleşme imzalama aşamasında olduklarını anlatan Gülten, "İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yönettiği hatlar var. Marmaray, yeni havalimanı, buralarda da Türkiye Kart entegrasyonuna başladık." dedi.

Vatandaşların konforunu artırmak için tüm belediyelerin elinden geleni yapacağını aktaran Gülten, "Projemizin, teknik altyapısına güveniyoruz. Bir, iki ay içinde entegrasyonunu başlattığımız her ilde Türkiye Kartı başlatacağız. Toplu ulaşım kartlarının geçtiği her ildeki araçlarda geçerli olacak. Bazı illerimizdeki ücret toplama sistemlerinin altyapısı zayıf. Yenileme yapması gerekiyor. Ama yüzde 90'ında böyle bir ihtiyaç yok. Çok hızlı şekilde Türkiye geneline yayılacaktır." diye konuştu

- "HER YIL CİROMUZU ARTIRIYORUZ"

Gülten, PTT olarak Türkiye'nin her bölgesine hizmet götürdüklerini, iş yerlerini engelliler için erişilebilir alanlara dönüştürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"PTT olarak her yıl ciromuzu artırarak devam ediyoruz. Rekor üzerine gidiyoruz. Amacımız sadece tek başına kar etmek, rekorlar kırmak değil. Biz vatandaşımıza en kaliteli, hızlı hizmeti de ulaştırıyoruz. Sosyal ve nakdi yardımları ulaştırmak, kargo işlemlerini yürütmek gibi devlet adına yürüttüğümüz görevlerimiz var. Salgın sürecinde milyarlarca lira, milyonlarca insanımıza elden ulaştırıldı. Bu bizim için büyük bir başarı. Bunun organizasyonunu çok hızlı şekilde yaptık. Dünyadaki tüm posta teşkilatlarında görülmemiş olaylar yaşandı, salgında yeni ihtiyaçlar doğdu. Bazıları sınıfta kaldı, bazıları başarıya ulaştı."