Ulaş'ta trenler çarpıştı, yaralılar var
Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Bostankaya Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Çarpışma sorasında, raydan çıkan lokomotif olmadı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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