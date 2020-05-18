Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kara, hava tamam sıra demiryolunda

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lapseki’de, Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün 318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerine son bloğun yerleştirilmesi için düzenlenen törende AKŞAM’a değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığının yeni döneme ilişkin projelerini anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Ülkedeki karayolu alt yapısını tamamladık. Havayolu alt yapısı da tamamlandı. Bir de demiryolu eksiğimiz kaldı. Önümüzdeki süreçte demiryollarına ağırlık vereceğiz. Şu an 12 bin kilometre ağımız var. Bin 200 kilometre hızlı tren ağını 5 bin 500 kilometreye çıkardığımızda 17 bin kilometre ağ ile iskelet oluşmuş olacak. Ardından özellikle sanayi bölgelerine kılçık hatlar atıp, ekonomik gücü yük taşımacılığı ile birleştireceğiz.”

MİLLİ SİNYALİZASYON

Türkiye’nin ulaştırmada avantajlı bir ülke olduğunu, 2-3 saatlik bir uçuşla 1,7 milyar insana ulaşılabildiğini belirten Karaismailoğlu, sinyalizasyonda da bir millileştirme hamlesi içinde olduğumuzu, hem hızlı demiryolu, hem de şehir içi hatlarda ciddi bir atılıma içine girildiğini söyledi. Karaismailoğlu, 4,5 G’den 5 G’ye geçiş konusunda da çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

UÇAKTA, TRENDE DÜZEN DEĞİŞİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgınının ardından milletin yaşantısının değişeceğini, bakanlık olarak da buna hazır olduklarını söyledi. Salgın sonrası uçaklarda oturma düzenine ilişkin yeni bir plan çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

“Trenler de yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar. Arkada sağlık için boş koltuklar olacak. Vatandaşın yeni döneme alışması için mali ve psikolojik desteğe ihtiyaç var. Onları tekrar kazanmak için fedakârlık yapılması gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre, havayolunda önümüzdeki yıl bu mevsimde bile Ocak ayı rakamlarını yakalayamıyoruz. Trende de benzer rakamlar var. Milletin yaşantısı artık değişecek. İnşallah en kısa sürede atlatılır.”

ŞANTİYELERE SOSYAL MESAFE

Salgın sürecinde şantiyelerin yeniden düzenlendiğine, güzel bir çalışma ortamı oluşturulduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Bir koğuşta 8 kişi yatıyorsa, 4’e indi. Tabi maliyetler biraz arttı, yüklenicinin sırtına ilave masraflar bindi.

Ama hakikaten çok sağlıklı ve izole ortamlar yaratıldı. Temel alt yapı yatırımları ve stratejik yatırımlar devam ediyor. Ekonomiye de büyük artı getiriyor. Ödeme yaptığımızda, o işin yapıldığı bölgedeki bakkala kadar iniyor” dedi.

10 YIL SONRA KÖPRÜ DEVLETİN

Yap, işlet, devlet modeli ile hayata geçen projelerdeki garantiler ve ödemelere ilişkin eleştirileri de cevaplayan Ulaştırma Bakanı şunları söyledi: “Bunlar sonuçta devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan devasa projeler. Zamana yayıp bunların ödemesini yapıyoruz. Mesela Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar Avroluk bir proje. Bu paranın 2,5-3 yılda devletin kasasından çıktığını düşünün! Ne kadar büyük bir yük olacak. Ama 10 yıl sonra burayı teslim edecek bize, devletin olacak. Ayrıca bunlar 3-4 yıllık değil, 100-150 yıllık projeler. Şehir Hastaneleri ile ilgili olarak da aynı eleştirileri yapmışlardı; şimdi herkes ne kadar haklı olduğumuzu konuşuyor.”