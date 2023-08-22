Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyü ve Damyeri mevkisinden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

30 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, can, mal ve trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını, yolu kullanacakların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI



Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açılamada, "Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir." ifadesi kullanıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı."