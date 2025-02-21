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KGM duyurdu: İstanbul dahil 6 il için yeni karar

KGM, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, 2 günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı

21 Şubat 2025 Cuma 11:53 - Güncelleme:
KGM duyurdu: İstanbul dahil 6 il için yeni karar
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İstanbul'da önceki gün başlayan kar yağışı dün de aralıklarla etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde bazı noktalarda aniden bastıran karla kent bir kez daha beyaza büründü. Kar yağışının bugün daha da şiddetlenmesi, pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyurulmuştur. Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir." denildi.

  • ağır taşıtlar

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