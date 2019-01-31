Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli ücret açıklaması
Son dakika haberi... Ulaştırma Bakanlığı:'İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.'
Ulaştırma Bakanlığı:"İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır."
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