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  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 81 ilimizde bütün tedbirleri almış durumdayız
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 81 ilimizde bütün tedbirleri almış durumdayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bakanlık olarak bütün taşıma modlarında, hava, kara yolu, ulaşım olsun yakından takip ediyoruz. Çok şükür önemli problemimiz yok. Mutlaka dönüş yolunda trafik tekrar yoğunlaşacaktır. Pazar günü için İçişleri Bakanlığımızla koordineli, ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir günlük önlem aldık. 81 ilimizde bütün tedbirleri almış durumdayız” dedi.

DHA11 Nisan 2024 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 81 ilimizde bütün tedbirleri almış durumdayız
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram ziyaretleri ve bayramlaşma programları için memleketi Trabzon'a geldi. Uraloğlu, ailesi ve akrabalarını ziyaret ettiği baba ocağı Düzköy'de babası Ali Uraloğlu'nun elini öperek bayramlaştı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret eden Bakan Uraloğlu, belediye binasında düzenlenen bayramlaşmaya da katıldı.

'ÇOK ŞÜKÜR ÖNEMLİ PROBLEMİMİZ YOK'

Bayram sürecinde bakanlıkları olarak ulaşım noktasında alınan tedbirlere ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "Bütün ülke genelinde suhuletle, huzur içinde geçirdiğimiz bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında, hava, kara yolu, ulaşım olsun yakından takip ediyoruz. Çok şükür önemli problemimiz yok. Mutlaka dönüş yolunda trafik tekrar yoğunlaşacaktır. Pazar günü için İçişleri Bakanlığımızla koordineli, ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir günlük önlem aldık; o da işimizi biraz daha rahatlatacaktır. Mutlaka dönüş yolunda acele etmeden, zamanında yola çıkarak, varacağımız yerlere varalım, istiyorum. 81 ilimizde bütün tedbirleri almış durumdayız. Trabzon'da da bayram boyunca belli etkinliklerimiz, ziyaretlerimiz olacak. Bayramımız doya doya, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak; özellikle Ramazan Bayramı manevi değerlerimizin yükseldiği, ramazanın sonunda bayram sevincini yaşadığımız günlerdeyiz. Tüm milletimizin bayramı mübarek olsun" dedi.

Bakan Uraloğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Uraloğlu burada, partililer ve hemşehrileriyle bayramlaştı.

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