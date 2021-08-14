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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Karadeniz'in cenaze törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde, selde hayatını kaybeden emekli mermer ustası Arif Karadeniz'in (71) cenaze törenine katıldı. Karadeniz'in selde kaybolan eşi Gülizar Karadeniz'i arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:41
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Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan selde, sığındığı akrabalarının evinin yıkılması sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve arama kurtarma ekiplerince bulunan Karadeniz'in cenazesi, Babaçay köyüne bağlı Hatlı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Altı çocuk babası Karadeniz'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz'in tabutunun taşınmasına yardım etti. Karaismailoğlu, acılı aileye taziye dileklerini de iletti.

Karadeniz'in selde kaybolan eşi Gülizar Karadeniz'i arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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