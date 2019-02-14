Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yıkıcı faaliyette bulunan sitelere karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret ederek, şehirdeki yatırım ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Gümüşhane'nin ormanları, yaylaları, ırmakları, turistik ve tarihi yerleri ile meşhur bir il olduğunu belirten Turhan, aynı zamanda ülkenin transit kara yollarının da üzerinde bulunduğu bir kavşak noktası olduğunu vurguladı.

Turhan, Gümüşhane'nin nüfus bakımından küçük ancak madenleri, kaynakları, tarihi ve turistik değerleri bakımından büyük zenginliğe sahip olduğunun altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gümüşhane'nin ulaştırma altyapısını en iyi şekilde, en son teknolojik imkanları kullanarak yüksek standartlı yollarla donattıklarına işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Gümüşhane merkezli bu yollar önemli ölçüde tamamlandı fakat kuzey açılımı Trabzon bağlantısında yapımı devam eden büyük Zigana Tüneli, yine Erzurum hattında yapımı devam eden Vauk ve Kop Tüneli, Erzincan hattında yapımı devam eden Pekün Tüneli, bunlar tamamlandığında inanıyorum ki Gümüşhane'nin ulaşımı, yaşam kalitesi, ticari ve ekonomik fırsatlar daha da artacaktır. Gümüşhane tabii kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için daha iyi fırsatlar yakalayacaktır. Bunun devamında yine planladığımız ve proje çalışmalarını yürüttüğümüz Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu projemiz de devam ediyor. İnşallah onu da yapım programına alıp, bu ulaşım altyapısı ile Gümüşhane'mizi de buluşturacağız."

Bakan Turhan, hükümetin sadece ulaşım altyapısıyla değil, sanayi, turizm, eğitim ve sağlık hizmetleriyle Gümüşhane'deki ihtiyaçları karşılayacak şekilde yatırımları yaparak hizmete aldığını ifade etti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZDURMAYACAĞIZ"

Zaman zaman bu bölgede yapılan yatırımların maliyet yatırım tutarının bütçede önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"Zaman zaman kesintiye uğradığında biz ilgili mercilerden ödenek temini konusunda talepte bulunduğumuzda bu konuda her türlü desteği bize Sayın Maliye Bakanımız vermiştir ve bu yıl içerisinde de bu bölgede yapılan çalışmalarda, yapılan tüm imalatların parası ödenmiş ve yapılacakların da ödenecektir. Bunu özellikle niye söyledim? 2018'in ikinci yarısında ülkemiz ekonomisine bir saldırı yapıldı, finans odaklı bir saldırı yapıldı ve bu saldırı sonucu yatırımlarda, bazı işlerimizde durgunluk yaşadık. Biz bu saldırıyı maliye yönetimimizin zamanında müdahalesiyle çok kısa süre içerisinde savdık ve saldırıyı yapanlar ağır bir külfet, ağır bir maliyet üstlenmek zorunda kaldılar. Bu süre içerisinde bazı işlerimizde gecikme olmuş olabilir, işlerimizin yapılmasında, iş programımızda öteleme olmuş olabilir. Bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz, hepsinin altından kalkarız, yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım.

Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu tür ülkemiz ekonomisine, ülkemiz sosyal yapısına, insanlarımızın aklının, fikrinin değiştirilmesi için yapılan bu tür hareketlere biz engel olacağız, biz bunun karşısında duracağız, birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız."

Turhan, seçim arifesinde olunduğunu anımsatarak, "Özellikle bu konuyu vurgulamak istememin nedeni şu ki insanların kafalarını bulandırma, insanların sosyal ve ekonomik yaşantılarında devletine, devlet yöneticilerine, kurumlarına karşı itibarlarını sarsma, güvenini sarsmayla ilgili bazı sosyal medyada saldırılarla, sosyal medyada birtakım bilgilendirmelerle karşılaşabiliriz. Bunlara bizim daha dikkatli, daha açıkgözlü olmamız lazım." diye konuştu.

Özellikle gençlerin, bu tür sosyal medya üzerinden yapılan yanlış enformasyon, yanlış bilgilendirme konusunda büyükler ve ailelerce uyarılması gerektiğini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Biz de bu konularla ilgili Bakanlık olarak yıkıcı faaliyette bulunan sitelere karşı, saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz ama biz özellikle sosyal medya üzerinden algı operasyonları yaparak yalan haberlerle insanlarımızın, gençlerimizin aklını çelme konusunda yapılan bu tür saldırıları, teknik ve iletişim yöntemiyle yapılan terör olarak değerlendiriyoruz. Bunlara inanmamamız lazım. Bunlar bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya yönelik olan eylemlerdir, işlemlerdir. Bu konuda özellikle anne babaların daha dikkatli olması gerekiyor. Biz gerekli teknik tedbirleri alıyoruz ama yine de bu tür konularda insanlarımızı aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapıp, doğrusu neyse onu araştırıp söylememiz lazım."

Başkan Ercan Çimen, Bakan Turhan'a, İslam alimi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin mührünün bulunduğu bakır plaket hediye etti.