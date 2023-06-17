Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da yerel yönetimin eksik kaldığını görüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Ulaştırma Bakanlığının İstanbul'a yaptığı hizmetlerin durmadan devam edeceğini ifade eden Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasından kesitler:

- Son 21 yılda bakanlık olarak İstanbul'un ulaşım ve iletişim alt yapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Maalesef İstanbul'da yerel yönetimin yatırım konusunda eksik kaldığını görüyoruz.

- İstanbul'u hayallerin ötesinde bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek.