İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da yerel yönetimin eksik kaldığını görüyoruz
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da yerel yönetimin eksik kaldığını görüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'a 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptığını belirten Uraloğlu, 'Maalesef İstanbul'da yerel yönetimin yatırım konusunda eksik kaldığını görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da yerel yönetimin eksik kaldığını görüyoruz
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Ulaştırma Bakanlığının İstanbul'a yaptığı hizmetlerin durmadan devam edeceğini ifade eden Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasından kesitler:

- Son 21 yılda bakanlık olarak İstanbul'un ulaşım ve iletişim alt yapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Maalesef İstanbul'da yerel yönetimin yatırım konusunda eksik kaldığını görüyoruz.

- İstanbul'u hayallerin ötesinde bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek.

  • ulaştırma bakanı
  • gayrettepe metro
  • Abdulkadir Uraloğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.