31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7734
  • 6,5777
  • 262.199
  • 95.716
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de asfalt yenileme ve yol bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı yönünde haberlerin yer aldığı aktarıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran'dan itibaren 17 Ağustos'a kadar bazı şeritlerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları hakkında da bilgi verilerek, "Köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 17 Ağustos'a kadar, Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2009'dan bu yana bu çapta bir bakım onarım çalışmasının yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İstanbul ulaşımının can damarı olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz."

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Mircea Lucescu'ya büyük şok! Tam röportaj esnasında yaptılar

Mircea Lucescu'ya büyük şok! Tam röportaj esnasında yaptılar

Sinemada yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Sinemada yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

Yerli savunma sanayiinden müthiş başarı: ACMI millileştirildi

Yerli savunma sanayiinden müthiş başarı: ACMI millileştirildi

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'
 

POPÜLER HABERLER

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Her gün atla 2 saat yol gidiyorlar! Yayla serüveni...

Her gün atla 2 saat yol gidiyorlar! Yayla serüveni...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA