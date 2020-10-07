İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7973
  • EURO
    9,1763
  • ALTIN
    470.758
  • BIST100
    1153.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni yapılacak ve yapılmış hava meydanı yapıları, kara yolları, demir yolları tünelleri ile diğer zemin yapıları, kıyı ve liman yapıları, köprü ile viyadüklerinin deprem etkisi altındaki değerlendirme ve tasarımına ilişkin kriterler düzenlendi.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 00:08 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 00:08
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği", "Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği", "Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği", "Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği" ve "Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık tarafından yapılmış ve yeni yapılacak kara, hava ve deniz yapılarının deprem etkisi altında davranış hesapları, tasarımı, yalıtımı, performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme çalışmaları için yapılacak çalışmaların esasları belirlendi.

Söz konusu yönetmelikler, 6 Ekim 2021'de yürürlüğe girecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.