29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Marmaray'da kullanılmak üzere alınan tren setlerinin, kullanılmayarak kaderine terk edildiği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, Marmaray'a, işletilmek üzere gelecekteki hedef yolcu sayıları ve yedek araç gereksinimi hesapları göz önüne alınarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından toplam 400 araçlık 54 adet tren seti temin edildiği aktarıldı.

Söz konusu setlerden, 20 adet 5 vagonlu tren setinin, projenin 13,6 kilometrelik Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminin 29 Ekim 2013'te işletmeye açılmasıyla günde 333 sefer yaptığı vurgulanan açıklamada, 24 adet 10 vagonlu ve 19 adet 5 vagonlu tren setinin ise 12 Mart 2019'da, Gebze-Halkalı arasında 77 kilometrelik hattın tamamının işletmeye açılmasıyla günde 286 sefer yaparak her gün ortalama 350-400 bin yolcu taşıdığı bildirildi.

Buna göre Marmaray için temin edilen toplam 54 setin 43'ünün her gün hizmet verdiğinin altı çizilen açıklamada, geriye kalan toplam 9 setin bir kısmının ise yedek kullanıldığı, bir kısmının ise yolcu sayısındaki artışa göre işletmeye alınmayı beklediği belirtildi.

Halen raylara indirilmemiş 2 setin testlerinin devam ettiği ve bu testlerin tamamlanmasının ardından hizmete alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla haberde yer aldığı gibi Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon avro israf edilmiş iddiaları asılsızdır. Söz konusu setler Gebze-Halkalı arasında her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet vermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan imzasıyla cevap verilen soru önergesinde de bu şekilde izah edilmiş olmasına rağmen, sanki bu setler depolarda çürümeye terk edilmiş gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir."

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Emekliye ek zam geliyor!

Emekliye ek zam geliyor!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA